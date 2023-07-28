В белом топе и мини-шортах: Эвер Андерсон сходила в летний клуб в Малибу

15-летняя дочь Милы Йовович и Пола Андерсона снова сама появилась на светском мероприятии.
Эвер Андерсон посетила летний клуб Miu Miu на пирсе в Малибу. На мероприятие девушка приехала в белой коротком топе из хлопка и джинсовых мини-шортах, к которым подобрала черный кожаный ремень, белые босоножки на завязках и белую плетеную сумку от Miu Miu.
Волосы девушки были распущены, она немного подчеркнула ресницы тушью и нанесла полупрозрачный блеск на губы. На запястье у Эвер было несколько золотых браслетов. Также у нее был голубой маникюр и в желтом цвете педикюр.
В начале июля, напомним, Эвер посетила пати журнала Vogue. Тогда девушка надела коктейльное молочно-белое платье длины миди от Miu Miu, дополнив наряд нежно-розовыми сатиновыми туфлями от этого же бренда на каблуках.
Читайте также:
- В эффектном платье и с дочерью: Мила Йовович посетила гала-ужин amfAR
- Мила Йовович в голубом платье от украинского бренда появилась на благотворительном вечере amfAR в Каннах
- От украинского бренда: Милла Йовович надела сине-желтое украшение, как у Елены Зеленской