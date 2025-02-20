В белом топе и очках от солнца: Шакиру запечатлели в аэропорту с детьми

Недавно Шакира отправилась в мировое турне "Las Mujeres Ya No Lloran", и вынуждена была отменить концерт в Перу, так как столкнулась с проблемами со здоровьем. Она была госпитализирована с проблемами брюшной полости, но более детальные подробности не сообщались.

А вчера, 19 февраля, певицу запечатлели, когда она выходила из частного самолета в Барранкилье, в Колумбии.

Певица была одета в белый топ, спортивные штаны, ее волосы были распущены, а на лице были солнцезащитные очки. На фото видно, что вместе с ней был ее младший сын Саша, очевидно, старший Милан также был на борту самолета, которым прилетела Шакира.

Шакира / Фото: Getty Images

Также с сыновьями Шакира недавно посещала церемонию "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Она была номинирована в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом".

Шакира и ее дети / Фото: Getty Images

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