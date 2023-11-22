В белом топе и рваных джинсах: Хлое Кардашьян блеснула подкачанным прессом

39-летняя звезда реалити и бизнесвумен - Хлое Кардашьян – является одной из основательниц бренда Good American и часто снимается в его рекламных кампаниях.

Так, в этот раз Хлое продемонстрировала кэжуал-лук, состоящий из белого топа и рваных джинсов, и позировала она босиком. Особое внимание привлек пресс звезды – были отчетливо заметны кубики пресса.

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Рекламирует Хлое не только свой бренд. Иногда появляется в одежде от бренда своей младшей сестры – Ким Кардашьян – Skims. Как, например, в этом розовом-лиловом обтягивающем топе и в образе блондинки с красивыми локонами.

Напомним, ранее Хлое Кардашьян белым мини-платьем подчеркнула стройные загорелые ноги. Она попала в объективы папарацци возле ресторана Funke в Беверли-Хиллз, куда приехала на вечеринку по случаю празднования дня рождения ее сестры Ким.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

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