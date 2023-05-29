В белом топе и широких брюках: стильная Джей Ло попала под прицел фотографов

Дженнифер Лопес уже второй день подряд попадает под прицел папарацци в Западном Голливуде.

В этот день Дженнифер Лопес продемонстрировала шикарный черно-белый ансамбль, надев белый топ, черный короткий кардиган, широкие черные брюки и обув туфли от Chanel. В руках певица несла черную кожаную сумку, ее волосы были собраны в высокий хвост, а на лице были очки от солнца.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Также Дженнифер надела серьги с бриллиантами, несколько золотых браслетов на запястья и сове помолвочное и обручальное кольцо. Ногти у нее были накрашены нежно-розовым лаком.

Днем ранее Джей Ло в неожиданном луке попала под прицел фотографов тоже на прогулке. В тот раз звезда появилась в коричневом кардигане с поясом на талии и широких синих джинсах. А обута была в белые кроссовки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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