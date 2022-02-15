В белом топе с бахромой и "луноходах": 25-летняя дочь Мадонны на фэшн-шоу

В белом топе с бахромой и "луноходах": 25-летняя дочь Мадонны на фэшн-шоу

Девушка выбрала для появления на публике экстравагантный лук.

Старшая дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон, проводит сейчас время в Нью-Йорке и активно посещает различные мероприятия, связанные с Неделей моды, которая в самом разгаре. 14 февраля девушку сфотографировали на показе Dion Lee с певицей Eartheater.

Лурдес надела на фэшн-шоу белый топ-бандо с бахромой и необычную длинную юбку со шнуровкой. Дополнили образ знаменитости сумка Fendi и довольно необычная обувь - ботинки-луноходы. Длинные волосы девушка распустила, а на ее лице был легкий макияж.

Лурдес Леон / Getty Images

Напомним, несколько дней тому назад Лурдес также подловили возле универмага Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке, куда она ходила на шопинг.

Лурдес Леон / Getty Images

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