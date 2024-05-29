В белом total look: красивая Изабель Гулар на "Формуле-1" в Монако

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – прилетела в Монако, чтобы посетить Гран-при "Формулы-1", которое состоялось в Монте-Карло. Этот этап всегда очень популярен среди селебрити, и в этом году на трибунах можно было заметить Хайди Клум с 20-летней дочерью Лени, внука Грейс Келли, Аню Тейлор-Джой и других.

Для своего светского выхода Изабель выбрала белый total look – блузку с рукавами-фонариками и узкие брюки. Ее образ дополняли босоножки на каблуках-рюмках, маленькая белая сумка и черные солнцезащитные очки.

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Компанию на гонке ей составил бойфренд – 33-летний немецкий футболист Кевин Трапп.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Напомним, ранее Изабель Гулар вышла в свет в платье с черным кружевным боди. Она посетила премьеру новой экранизации романа "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. На красную дорожку звезда вышла в платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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