В белом тренче: Хайди Клум продемонстрировала роскошный весенний наряд

Лук она дополнила очень ярким аксессуаром, с которым также не раз появлялись королевские особы.

Очаровательную Хайди Клум опять сфотографировали папарацци, когда она шла на съемки популярного талант-шоу America's Got Talent, в котором она много лет уже является одной из судьей. Ежедневно по пути на работу Хайди демонстрирует оригинальные, яркие и стильные наряды.

В этот раз на модели и телеведущей был образ в белых тонах, поскольку она надела длинный белый тренч с черным принтом от бренда Maison Blanche из весенней коллекции 2024 года.

Дополнила она его белыми сапогами на каблуках, а также большой мягкой сумкой - такая модель один из главных трендов 2024 года. Выполнена она также была в белом цвете. Волосы Хайди распустила и надела на глаза стильные очки.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также в руке Хайди держала радужный зонт от дождя, похожий как-то носила также Кэтрин, принцесса Уэльская и королева Дании Мэри.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королева Дании Мэри / Фото: Getty Images

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