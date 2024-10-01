В белом тренче и на шпильках: Эшли Грэм в стильном луке появилась на Неделе моды в Париже

36-летняя американская модель plus-size не пропускает европейские недели моды.
Эшли Грэм продемонстрировала стильный аутфит во время Парижской недели моды. Она посетила показ бренда Stella McCartney.
Там знаменитость появилась в белом тренче длины миди с накладными клапанами для карманов. Грэм опоясалась поясом в тон.
Образ модель дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.
У нее была волнистая укладка, макияж с розовыми румянами и французский маникюр.
Напомним, Эшли Грэм на фэшн-шоу Dolce & Gabbana в Милане предстала в платье бежево-бронзового оттенка со сборками и бретельками, из-под которого был виден кремовый бюстгальтер.
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