В белом трикотажном костюме: Гвинет Пэлтроу посетила премьеру своего сериала и рассказала об алкогольной зависимости

49-летняя актриса Гвинет Пэлтроу посетила специальный показ сериала "Sex, Love & goop" в Лос-Анджелесе.

В этом реалити-шоу Гвинет Пэлтроу и ее команда экспертов помогают смелым парам познать истинное удовольствие и стать ближе. На мероприятие актриса приехала в шикарном ансамбле от Adam Lippes из круизной коллекции 2022. Наряд состоит из трикотажного кардигана с объемными рукавами и поясом на талии и юбки-миди. Образ актриса дополнила белыми ботинками, золотыми браслетами на запястье и несколькими кольцами. Волосы распустила и сделала естественный макияж.

Гвинет прекрасно выглядела, ранее она рассказывала, что в 2021 году практически полностью отказалась от алкоголя, потому что после перенесенного коронавируса в 2020 году ее увлечение алкогольными напитками стало не здоровым.

Гвинет Пэлтроу / Getty Images

Как пишет Daily Mail, актриса пила семь дней в неделю и говорила, что любит это делать. "Я думаю, что произошло из-за того, что я заразилась COVID и почувствовала себя плохо или какое-то время я просто не чувствовала себя живой", - рассказывала она в подкасте "Дорогая Челси". Гвинет говорит, что отказывалась от алкоголя неохотно, но сейчас рада, что его практически нет в ее жизни.

Гвинет Пэлтроу / Associated Press

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