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- Шоу-бизнес
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В белом трикотажном платье и черных мюлях: Кира Найтли посетила кинофестиваль
Кира Найтли посещала недавно с визитом Францию.
Британская актриса позировала фотографом во время 3-го Международного кинофестиваля «Nouvelles Vagues» в Биаррице во Франции.
Кира была облачена в белое трикотажное платье длины миди с вышивкой цветами и обута в черные мюли на каблуках. Нежный образ знаменитости дополняла прическа с легкими волнистыми локонами, выкрашенными в более светлый оттенок, на лице у Найтли был дневной макияж, также звезда сделала маникюр в светлом оттенке.
Кира Найтли давно не появлялась на публике. В последний раз мы ее видели еще в апреле, когда она посещала показ круизной коллекции Модного дома Chanel, прошедший в живописной Италии на острове Комо.