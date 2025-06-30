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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
956
Время на прочтение
1 мин

В белом трикотажном платье и черных мюлях: Кира Найтли посетила кинофестиваль

Кира Найтли посещала недавно с визитом Францию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кира Найтли

Кира Найтли / © Getty Images

Британская актриса позировала фотографом во время 3-го Международного кинофестиваля «Nouvelles Vagues» в Биаррице во Франции.

Кира была облачена в белое трикотажное платье длины миди с вышивкой цветами и обута в черные мюли на каблуках. Нежный образ знаменитости дополняла прическа с легкими волнистыми локонами, выкрашенными в более светлый оттенок, на лице у Найтли был дневной макияж, также звезда сделала маникюр в светлом оттенке.

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли давно не появлялась на публике. В последний раз мы ее видели еще в апреле, когда она посещала показ круизной коллекции Модного дома Chanel, прошедший в живописной Италии на острове Комо.

Кира Найтли в Италии / © Associated Press

Кира Найтли в Италии / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
956
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