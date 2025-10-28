В белом цветочном платье и с розовыми румянами: Ким Кардашьян продемонстрировала красивую фигуру в Нью-Йорке

Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Нью-Йорке возле студии телепрограммы Good Morning America, куда она пришла, чтобы рассказать о съемках в юридическом драматическом сериале "Все честно" (All's Fair).

Звезда реалити, как всегда, выглядела роскошно. На этот раз она надела белое винтажное платье макси от Dior с цветочным белым принтом. Наряд имел высокую горловину и длинные рукава с пуговицами на манжетах.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Аутфит Ким дополнила босоножками на экстремально высоких прозрачных платформах. Она собрала волосы в высокую прическу, сделала макияж с розовыми румянами, длинными ресницами, розовым блеском и темно-бежевым контуром на губах, а также длинный красный маникюр.

Реклама

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на публике в винтажном кожаном корсете с мехом и бахромой от Dominique Sirop Haute Couture.