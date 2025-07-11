В белом твидовом мини и лодочках: Эшли Робертс появилась на теннисном турнире в Лондоне

Эшли Робертс / © Getty Images

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Эшли продемонстрировала свои длинные ноги в твидовом белом мини-платье с короткими рукавами и белых кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Звезда собрала свои светлые локоны в высокую прическу, сделала выразительный макияж, дополнила свой образ подходящей белой сумкой Miu Miu и черными солнцезащитными очками от Prada.

Эшли Робертс / © Getty Images

В этот же день на Уимблдоне появилась певица Элли Голдинг, она выбрала для светского выхода стильное полосатое платье.

Элли Голдинг / © Getty Images

А днем ранее на теннисном турнире появлялась королева Камилла. Она была одета в белое платье-рубашку в принт животных и обута в двухцветные туфли на каблуках, а в руках держала бежевую плетенную сумку Bottega Veneta и очки от солнца.

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