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- Шоу-бизнес
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В белом твидовом мини и лодочках: Эшли Робертс появилась на теннисном турнире в Лондоне
Бывшая участница группы The Pussycat Dolls, а нынче ведущая на одном из британских радиостанций — Эшли Робертс — побывала на 11-м дне Уимблдона в четверг.
Эшли продемонстрировала свои длинные ноги в твидовом белом мини-платье с короткими рукавами и белых кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Звезда собрала свои светлые локоны в высокую прическу, сделала выразительный макияж, дополнила свой образ подходящей белой сумкой Miu Miu и черными солнцезащитными очками от Prada.
В этот же день на Уимблдоне появилась певица Элли Голдинг, она выбрала для светского выхода стильное полосатое платье.
А днем ранее на теннисном турнире появлялась королева Камилла. Она была одета в белое платье-рубашку в принт животных и обута в двухцветные туфли на каблуках, а в руках держала бежевую плетенную сумку Bottega Veneta и очки от солнца.