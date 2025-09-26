- Дата публикации
В белом вязаном платье и с сумкой-сердцем: Наталья Денисенко в нежном образе позировала на кинофестивале
Актриса очаровала красивым луком на светском событии.
Наталка Денисенко посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась в Киеве.
Для такого события актриса выбрала нежный образ. Звезда надела белое вязаное платье с расклешенными рукавами, под которым было белое мини-платье.
Аутфит Наталка дополнила прозрачными туфлями с белыми носками-сердцами, а также экстравагантной сумкой в виде анатомического сердца с ручкой из жемчуга.
Денисенко сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и французский маникюр. На руках у нее были кольца, одно из которых — с белыми сердечками.
Напомним, Наталка Денисенко в кокетливом белом мини-платье с рюшами на подоле посетила ивент.