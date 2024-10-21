В белом жакете и черных штанах: Кейт Уинслет на премьере фильма в Австралии

48-летняя актриса в последнее время предпочитает классические цвета в образах.
Кейт Уинслет посетила премьерный показ биографического фильма режиссера Эллен Курас "Ли" в кинотеатре Ritz Cinemas в Сиднее.
На красной дорожке актриса продемонстрировала образ в классических цветах. На ней был белый двубортный жакет, черный топ и черные укороченные брюки. Наряд она дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями.
Уинслет сделала укладку с локонами и макияж с помадой ягодного оттенка. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – цепочками с подвесками, а на руках были кожаные браслеты и кольца.
О фильме:
В центре сюжета — американская фотохудожница Ли Миллер, во время Второй мировой войны корреспондент журнала Vogue.
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