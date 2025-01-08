В белом жакете и коротком платье: Селена Гомес в эффектном луке сходила на популярное шоу

32-летняя артистка любит белый цвет, в котором часто выходит в свет.

Селена Гомес попала в объективы папарацци, когда шла на популярное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе.

Артистка выглядела эффектно во всем белом. На ней был жакет с острыми плечами и короткое платье с волнообразным обрамлением, что придавало ее аутфиту игривости.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Обута она была в белые атласные босоножки на шпильках, а в руке держала кремовую сумочку с серебряной пряжкой и ручкой. Гомес распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде и завершила образ французским маникюром.

Напомним, в прошлый раз Селена Гомес шла на шоу Джимми Киммела в белом мини-платье с круглым вырезом, расшитом жемчугом и бусинами, от турецкого бренда Raisa Vanessa.

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