В белом жакете и коротком платье: Селена Гомес в эффектном луке сходила на популярное шоу

32-летняя артистка любит белый цвет, в котором часто выходит в свет.
Селена Гомес попала в объективы папарацци, когда шла на популярное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе.
Артистка выглядела эффектно во всем белом. На ней был жакет с острыми плечами и короткое платье с волнообразным обрамлением, что придавало ее аутфиту игривости.
Обута она была в белые атласные босоножки на шпильках, а в руке держала кремовую сумочку с серебряной пряжкой и ручкой. Гомес распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде и завершила образ французским маникюром.
Напомним, в прошлый раз Селена Гомес шла на шоу Джимми Киммела в белом мини-платье с круглым вырезом, расшитом жемчугом и бусинами, от турецкого бренда Raisa Vanessa.
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