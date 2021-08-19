В белом жакете и платье с пайетками: Наталья Могилевская чуть не упала с катера за борт во время концерта

В белом жакете и платье с пайетками: Наталья Могилевская чуть не упала с катера за борт во время концерта

Певица решила эффектно появиться перед зрителями.

Наталья Могилевская на днях выступила с сольным концертом на берегу Днепра в Bakkara. Эффектным было появление артистки — она приплыла на ультрасовременном катере, исполняя всеми любимый летний хит "Морские звезды". Это было настоящим испытанием для Натальи, ведь она едва не выпала за борт.

Наталья Могилевская/Пресс-служба

"Я думала, что улечу в воду вместе с микрофоном! Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам только что проехавшего катера. И все это под пристальными взглядами камер и зрителей, которые покинули свои места и столпились на пристани. Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не рухнуть в воду…", — написала Могилевская в посте в Instagram.

Наталья Могилевская/Пресс-служба

Наталья Могилевская/Пресс-служба

Но все обошлось, и, несмотря на сложный музыкальный перфоманс, певица добралась до сцены и выступила с зажигательным шоу. Кроме того, она представила эксклюзивную часть обновленной программы, которую представит уже 30 и 31 октября во Дворце "Украина".

Наталя Могилевська/Пресс-служба

Могилевская выглядела эффектно. Она была одета в разноцветное платье, расшитое полностью пайетками, поверх которого надела стильный белый жакет с золотыми пуговицами. Свой образ Наталья дополнила морской фуражкой и черными очками. На шее у нее был золотой кулон на изящной цепочке.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская/Пресс-служба

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