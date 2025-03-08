В белом жакете и с элегантным клатчем: Мила Нитич на презентации новых коллекций от украинских брендов

Мила Нитич посетила совместную презентацию новых коллекций двух украинских брендов, которая прошла в Киеве.

Мила Нитич и Марина Гайович

Бренд одежды Morandi, основанный Аллой Коваленко, представил капсулу сезона весна-лето 2025 года под названием Basic Line. Она посвящена женщинам, которые ценят изысканную простоту и вневременный стиль.

Главные принципы линейки: лаконичные силуэты, идеальный крой и безупречное качество. Вещи изготовлены из натуральных премиальных тканей, которые комфортны и долговечны.

О концепции базового гардероба и его важности рассказала рациональный стилист Ирэна Винцюк. Она посоветовала гостям ивента грамотно подбирать базовые вещи, ведь это упрощает жизнь современной женщины и позволяет ей легко создавать элегантные и гармоничные луки на любой случай.

Ирэна Винцюк

Ирэна Винцюк

Основательница бренда Verdoni Марина Гайович презентовала коллекцию вечерних аксессуаров Patrizia Eterna Resort 2025, лозунгом которой является "Элегантность, что длится вечно".

Марина Гайович

Марина Гайович

Коллекция демонстрирует вневременное изящество аксессуаров, которые остаются актуальными независимо от скоротечных трендов.

Мила Нитич, которая является амбассадором бренда аксессуаров, отметила, что сумки играют большую роль в создании завершенного образа.

Артистка появилась на ивенте в стильном аутфите. На ней был белый жакет с пикантным декольте и прорезями на рукавах, черный лиф и черные кожаные брюки с крокодиловым тиснением. Лук Нитич дополнила черными туфлями и элегантным клатчем из презентованной коллекции бренда.

Мила Нитич

Ирэна Винцюк и Марина Гайович

Читайте также: