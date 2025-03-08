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В белом жакете и с элегантным клатчем: Мила Нитич на презентации новых коллекций от украинских брендов

В белом жакете и с элегантным клатчем: Мила Нитич на презентации новых коллекций от украинских брендов

Мила Нитич и Марина Гайович

Украинская певица в стильном образе посетила фэшн-мероприятие.

Мила Нитич посетила совместную презентацию новых коллекций двух украинских брендов, которая прошла в Киеве.

Мила Нитич и Марина Гайович / ©
Мила Нитич и Марина Гайович

Бренд одежды Morandi, основанный Аллой Коваленко, представил капсулу сезона весна-лето 2025 года под названием Basic Line. Она посвящена женщинам, которые ценят изысканную простоту и вневременный стиль.

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Главные принципы линейки: лаконичные силуэты, идеальный крой и безупречное качество. Вещи изготовлены из натуральных премиальных тканей, которые комфортны и долговечны.

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О концепции базового гардероба и его важности рассказала рациональный стилист Ирэна Винцюк. Она посоветовала гостям ивента грамотно подбирать базовые вещи, ведь это упрощает жизнь современной женщины и позволяет ей легко создавать элегантные и гармоничные луки на любой случай.

Ирэна Винцюк / ©
Ирэна Винцюк
Ирэна Винцюк / ©
Ирэна Винцюк
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Основательница бренда Verdoni Марина Гайович презентовала коллекцию вечерних аксессуаров Patrizia Eterna Resort 2025, лозунгом которой является "Элегантность, что длится вечно".

Марина Гайович / ©
Марина Гайович
Марина Гайович / ©
Марина Гайович

Коллекция демонстрирует вневременное изящество аксессуаров, которые остаются актуальными независимо от скоротечных трендов.

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Мила Нитич, которая является амбассадором бренда аксессуаров, отметила, что сумки играют большую роль в создании завершенного образа.

Артистка появилась на ивенте в стильном аутфите. На ней был белый жакет с пикантным декольте и прорезями на рукавах, черный лиф и черные кожаные брюки с крокодиловым тиснением. Лук Нитич дополнила черными туфлями и элегантным клатчем из презентованной коллекции бренда.

Мила Нитич / ©
Мила Нитич
Ирэна Винцюк и Марина Гайович / ©
Ирэна Винцюк и Марина Гайович

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