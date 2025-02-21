В белом жакете и с тортом: Синди Кроуфорд отпраздновала 59-летие

20 февраля отметила свой день рождения одна из самых известных и успешных моделей в истории.

Американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – отпраздновала свое 59-летие. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позирует в белом жакете и с праздничным белым тортом в руках.

А также архивным фото, на котором задувает свечи на торте в виде обложки журнала со своей фотографией на ней.

Синди показала и свое детское фото, на котором также запечатлена у торта в день своего рождения.

А ее дочь – модель Кайя Гербер – тоже поздравила в Сети маму с днем рождения и показала их совместные фото, сделанные в разные периоды жизни.

Ранее, напомним, супермодель Синди Кроуфорд показала первое совместное фото с мужем, сделанное 30 лет назад.

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