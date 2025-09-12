В белом жакете, мини-юбке и на каблуках: Кристен Стюарт на кинофестивале во Франции

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен появилась на фотоколле фильма «Хронология воды» в рамках 51-го Довильского кинофестиваля американского кино, который проходит во Франции.

Актриса вышла к фотографам в коротком твидовом жакете, под который похоже не стала ничего надевать кроме бюстгальтера (а может и от него отказалась), а также миниатюрной юбке с черным тонким поясом, показав свои шикарные ноги.

Лук от Chanel Стюарт дополнила туфлями черного цвета на высоких каблуках и платформе. Также она сделала легкий макияж, совсем немного подчеркнув глаза и губы блеском, а волосы собрала в небрежный хвост.

Фильм «Хронология воды» — это режиссерский дебют Кристен Стюарт, главную роль в нем играет Имоджен Путс.

Основой сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.