В белом жакете, мини-юбке и на каблуках: Кристен Стюарт на кинофестивале во Франции
35-летняя Кристен Стюарт приехала на кинофестиваль во Францию.
Кристен появилась на фотоколле фильма «Хронология воды» в рамках 51-го Довильского кинофестиваля американского кино, который проходит во Франции.
Актриса вышла к фотографам в коротком твидовом жакете, под который похоже не стала ничего надевать кроме бюстгальтера (а может и от него отказалась), а также миниатюрной юбке с черным тонким поясом, показав свои шикарные ноги.
Лук от Chanel Стюарт дополнила туфлями черного цвета на высоких каблуках и платформе. Также она сделала легкий макияж, совсем немного подчеркнув глаза и губы блеском, а волосы собрала в небрежный хвост.
Фильм «Хронология воды» — это режиссерский дебют Кристен Стюарт, главную роль в нем играет Имоджен Путс.
Основой сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.