В белоснежном аутфите: Рози Хантингтон-Уайтли презентовала свою косметическую линию в Лондоне

Недавно стало известно, что британская модель Рози Хантингтон-Уайтли запустила свой бренд косметики.

Еще 28 августа модель презентовала свой косметический бренд Rose Inc в Westfield Century City в Лос-Анджелесе. А 6 сентября косметическая марка появилась и в Британии. Хантингтон-Уайтли была запечатлена в Space NK в Лондоне, в бутике бренда.

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

На презентацию беременная вторым ребенком модель приехала в белом ансамбле. На ней было белое платье-миди, в сочетании с белым пальто, босоножками на завязках от своего бренда Gia Couture Firenze, которые также были белыми и вместительным клатчем, его Рози держала в руках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Белый цвет отлично скрывает подросший живот модели. Рози распустила волосы, сделала легкий дневной макияж, надела красивые серьги и кольцо с большим бриллиантом, а руку держала на животе. О том, что она ждет второго ребенка от Джейсона Стэтхэма модель объявила в прошлом месяце, опубликовав серию фотографий в Instagram.

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