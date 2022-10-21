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В белоснежном костюме и бриллиантовых украшениях: 88-летняя Софи Лорен в эффектном луке открыла свой ресторан в Милане

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В белоснежном костюме и бриллиантовых украшениях: 88-летняя Софи Лорен в эффектном луке открыла свой ресторан в Милане

Софи Лорен / Фото: Getty Images

Легендарная итальянская актриса своим примером доказывает, что возраст в паспорте – это только цифры.

Софи Лорен впервые за четыре года появилась на публике и ошеломила своим великолепным видом. Актриса открыла свой новый ресторан Sophia Loren в центре Милана. На это событие она пришла вместе со своим сыном Карлом Понти-младшим, внуками Беатриче и Витторио и итальянским предпринимателем Лучано Чимино.

Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / Фото: Getty Images

Лорен известна своим непревзойденным чувством стиля. Каждый выход – роскошный, гламурный и изысканный. Вот и в этот раз актриса продемонстрировала эффектный аутфит.

Софи была одета в элегантный белоснежный брючный костюм, хорошо на ней сидевший, белую атласную блузку и черные лакированные туфли.

Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / Фото: Getty Images

Шею она украсила роскошным бриллиантовым колье, уши – элегантными бриллиантовыми серьгами из этого же комплекта, а руку – золотым браслетом. Волосы ее были уложены в объемную прическу с локонами, а на лице был макияж с акцентом на длинных ресницах. Также Лорен надела солнцезащитные очки в красной оправе. Актриса выглядела прекрасно. Даже не скажешь, что ей уже скоро 90.

Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2376
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