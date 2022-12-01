В белоснежном костюме и на каблуках: Зои Салдана пришла на интервью в образе от Michael Kors

Для своего появления актриса выбрала лаконичный образ, но сделала яркий макияж.
В декабре на экраны выходит вторая часть долгожданного фантастического фильма "Аватар", в которой опять снимется актриса Зои Салдана. Поэтому сейчас звезда активно посещает различные программы и дает интервью, чтобы продвигать свою новую работу.
29 ноября Зои прилетела в Майами, чтобы посетить испаноязычную программу Despierta America ("Просыпайся Америка"). Для актрисы испанский язык не стал проблемой, ведь она выросла в латиноамериканской семье и отлично говорит на нем.
Для интервью Салдана надела белоснежный наряд от Michael Kors, в котором сочетала блейзер, топ и юбку с разрезом.
Образ дополнили босоножки на каблуках, часы и несколько украшений Cartier. Волосы она собрала в "мальвинку", а на лице сделала макияж с яркой помадой и стрелками.
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