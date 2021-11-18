В стильном костюме и с красивой прической: Сиара посетила Белый дом

В стильном костюме и с красивой прической: Сиара посетила Белый дом

Певица встретиась с первой леди США.

Вчера, 17 ноября, Сиара посетила Белый дом, чтобы выступить там на тему вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19. Ее встретила хозяйка дома – Джилл Байден.

Сиара / Associated Press

Артистка пришла вместе со своими детьми: 7-летним сыном Захиром, 4-летней дочерью Сиенной и годовалым сыном Уином.

Первая леди с певицей и ее детьми вышли на балкон, где их запечатлели фотографы.

Сиара / Associated Press

Сиара выглядела великолепно. Она вернула себе дородовую форму. Одета знаменитость была в стильный белый костюм, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк.

Сиара / Associated Press

Пока певица выступала на пресс-брифинге, ее маленький сын ползал рядом. Выглядело это очень мило.

Сиара / Getty Images

Волосы ей уложили в красивую прическу с локонами и сделали нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги.

А госпожа Байден была одета в золотое вязаное платье длины миди от американского бренда St. John. На талии у нее был пояс-цепочка с золотой пряжкой.

Джилл Байден / Associated Press

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