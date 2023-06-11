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В белоснежном костюме и с питонной сумкой: 85-летняя Джейн Фонда на кинофестивале в Нью-Йорке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
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В белоснежном костюме и с питонной сумкой: 85-летняя Джейн Фонда на кинофестивале в Нью-Йорке

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Актриса продемонстрировала стильный образ.

Джейн Фонда посетила состоявшийся в Нью-Йорке кинофестиваль Tribeca. Актриса получила награду "Голос Гарри Белафонте за социальную справедливость".

Для такого события Джейн выбрала красивый белоснежный образ. На ней был топ и костюм, состоявший из приталенного жакета и широких брюк со стрелками. Обула актриса белые туфли.

Джейн Фонда / © Getty Images
Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Аутфит Фонда дополнила длинным ожерельем-цепочкой, серьгами кольцами и массивным золотистым кольцом. В руке она держала питоновую сумку. Звезда сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы и белый маникюр.

Напомним, на Каннском кинофестивале Джейн Фонда сияла в черном наряде, расшитом пайетками. На ней было асимметричное платье с небольшим шлейфом и прямые брюки.

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Дата публикации
Просмотры
586
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