В белоснежном костюме и шляпе: стильная Мэрил Стрип позировала на дорожке в Каннах

74-летняя актриса Мэрил Стрип появилась на фотоколле, когда получила почетную награду «Золотую пальмовую ветвь» во Дворце фестивалей.

Мэрил Стрип / Фото: Associated Press

Звезда блистала перед камерами собравшихся фотографов в белом брючном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и идеально выглаженных брюк со стрелками. Под жакет Стрип надела белую рубашку в синюю полоску, дополнила лук широкополой соломенной шляпой и туфлями-лодочками оттенка металлик.

Также ее идеальный белоснежный аутфит дополняли серьги-кольца с бриллиантами, черные солнцезащитные очки и розовая помада на губах.

Мэрил Стрип / Фото: Associated Press

В этом году Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая.

Мэрил Стрип / Фото: Associated Press

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