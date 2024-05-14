В белоснежном костюме и шляпе: стильная Мэрил Стрип позировала на дорожке в Каннах

Сегодня стартует 77-й ежегодный Каннский кинофестиваль.
74-летняя актриса Мэрил Стрип появилась на фотоколле, когда получила почетную награду «Золотую пальмовую ветвь» во Дворце фестивалей.
Звезда блистала перед камерами собравшихся фотографов в белом брючном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и идеально выглаженных брюк со стрелками. Под жакет Стрип надела белую рубашку в синюю полоску, дополнила лук широкополой соломенной шляпой и туфлями-лодочками оттенка металлик.
Также ее идеальный белоснежный аутфит дополняли серьги-кольца с бриллиантами, черные солнцезащитные очки и розовая помада на губах.
В этом году Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая.
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