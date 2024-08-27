В белоснежном костюме и за руку с любимым: 59-летняя Моника Беллуччи приехала в Венецию

Моника Беллуччи прибыла на 81-й Венецианский международный кинофестиваль, который продлится с 28 августа по 7 сентября. Ее подловили в сопровождении возлюбленного – режиссера Тима Бертона. Они держались за руки и мило улыбались фотографам.

Актриса, как всегда, выглядела эффектно. На ней была черная полупрозрачная блузка и белоснежный костюм Balmain, состоявший из удлиненного жакета с острыми лацканами и золотыми пуговицами, а также брюк-клеш.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Аутфит Беллуччи дополнила стильной белой сумкой с золотой фурнитурой и черными очками. Звезда распустила волосы и накрасила губы прозрачным блеском.

Бертон был одет во все черное: пиджак, рубашку, брюки, шляпу и был обут в замшевые туфли.

К слову, 5 сентября в украинский прокат выходит фильм Тима Бертона "Битлджус", в котором одну из ролей исполнила Моника Беллуччи.

Напомним, на кинофестиваль приехала также Анджелина Джоли, которая порадовала своим молодым и красивым видом.

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