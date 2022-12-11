В белоснежном костюме с бахромой и соблазнительным декольте: стильный образ участницы "Холостяка-12"

Состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

На церемонии роз участницы проекта продемонстрировали стильные образы.

Одной из самых эффектных красавиц была 25-летняя косметолог Марина. На церемонии она появилась в белоснежном луке, состоявшем из укороченной кожанки с бахромой на рукавах и спине, а также брюк с бахромой по бокам. Пикантным дополнением образа явилось соблазнительное декольте.

Наряд Марина дополнила босоножками на шпильках. Волосы ей собрали в высокий длинный хвост, сделали насыщенный макияж и украсили уши серьгами-кольцами.

В посте, который Марина опубликовала в Instagram, она поделилась впечатлениями от седьмой недели проекта.

"Искренне проявляешь свои эмоции к мужчине — слишком обольстительная. Относишься к девушкам по хорошему, пытаешься сгладить углы — бесхарактерная. Поднимают вопросами, что даже теряешься — бычка. Сразу не поставила на место, еще и идиоткой назвали... Устроила наезд — ну вот да! Наконец достали... Что хочу сказать... хоть на пол ложись, скажут не слишком плоская.

Я очень долго могу терпеть, но если уж садятся на голову, могу очень резко сбросить. Вообще, если я уже взяла разгон меня не остановить, то лучше не трогать! Я первая никогда никого не трогаю.

Тем не менее, план на неделю был показать себя Алексу с другой стороны, показать свою глубину души, больше рассказать о прошлом. И расставить все на свои места с девушками, потому что дальше так продолжаться не может.

Считаю неделю для меня прошла хорошо, вот только радоваться другим девушкам становится все труднее.. с каждой неделей нас становится все меньше. Чувств к Алексу все больше. Желание больше проводить времени вместе, потому что кажется у других девушек история развивается стремительнее.

Мы с этим прояснением обольщения немного потеряли.. а может наоборот? Ибо на свидании я поймала себя на мысли, что между нами есть не только страсть. Между нами могут быть общие интересы и жажда жизни, большего. Я почувствовала схожесть", — написала девушка.

Напомним, в седьмом выпуске шоу одна из участниц сама проявила желание покинуть проект. Главный герой Алекс Топольский был удивлен решением девушки. Он отпустил ее домой.

Читайте также: