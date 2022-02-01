В белоснежном костюме: звезда The Pussycat Dolls Николь Шерзингер на спортивном мероприятии

На это мероприятие она надела один из своих самых любимых нарядов.

Телеведущая и звезда группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер посетила спортивное мероприятие во Флориде - чемпионат мира по скачкам Pegasus World Cup 2022. Мероприятие проводится ежегодно в парке Gulfstream в Халландейле. Это скачки чистокровных лошадей, в которых могут принять участие лошади в возрасте от четырех лет и старше. Победитель гонки получает приз в размере 4 миллионов долларов.

Николь появилась на красной дорожке в белоснежном брючном костюме, который сочетала с топом и крупными серьгами. Волосы певица распустила, а на ее лице был нюдовый макияж.

Николь Шерзингер / Getty Images

Брючный костюмы - одни из самых любимых нарядов звезды. На телевидении и во время выступлений Николь чаще всего носит платья, но вот в повседневной жизни предпочитает именно брючные костюмы свободного кроя.

Николь Шерзингер / Getty Images

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / Associated Press

Николь Шерзингер / Getty Images

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