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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
783
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном наряде с халтером: Приянка Чопра сходила на теннисный турнир

Звезда, согласно дресс-коду мероприятия, пришла а лаконичном дневном наряде.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас / © Associated Press

Актриса Приянка Чопра, которая также является обладательницей титула «Мисс Вселенная», и ее муж Ник Джонас сходили вместе на теннисный турнир Уимблдон. Спортивное соревнование продолжается в Великобритании с 30 июня до 13 июля.

Приянка появилась на трибунах в летнем легком наряде белого цвета, который включал топ с халтером и американской проймой, а также длинную юбку с карманами. Образ она дополнила только укладкой и макияжем с помадой винного цвета на губах.

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Также папарацци заметили на прибунах мероприятия певицу Оливию Родриго, которая появилась в клетчатом красном платье-рубашке. Наряд она дополнила прической, солнцезащитными очками и макияжем.

Оливия Родриго / © Associated Press

Оливия Родриго / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
783
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