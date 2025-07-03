В белоснежном наряде с халтером: Приянка Чопра сходила на теннисный турнир

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас / © Associated Press

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Актриса Приянка Чопра, которая также является обладательницей титула «Мисс Вселенная», и ее муж Ник Джонас сходили вместе на теннисный турнир Уимблдон. Спортивное соревнование продолжается в Великобритании с 30 июня до 13 июля.

Приянка появилась на трибунах в летнем легком наряде белого цвета, который включал топ с халтером и американской проймой, а также длинную юбку с карманами. Образ она дополнила только укладкой и макияжем с помадой винного цвета на губах.

Приянка Чопра / © Getty Images

Также папарацци заметили на прибунах мероприятия певицу Оливию Родриго, которая появилась в клетчатом красном платье-рубашке. Наряд она дополнила прической, солнцезащитными очками и макияжем.

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Оливия Родриго / © Associated Press