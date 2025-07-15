В белоснежном наряде и черепаховых очках: фотографы запечатлели Наоми Кэмпбелл на Уимблдонском турнире

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

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Наоми Кэмпбелл посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.

На трибунах супермодель сидела в белом наряде без рукавов. У нее была красивая прическа с мягкими локонами и макияж с глянцевым блеском на губах.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Свой аутфит Наоми дополнила стильными коричневыми очками в черепаховой оправе, бриллиантовыми серьгами и золотыми цепочками с подвесками на шее.

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Напомним, Наоми Кэмпбелл на показе бренда Chanel в рамках Парижской недели высокой моды появилась в элегантном твидовом золотистом костюме с большими золотыми пуговицами.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images