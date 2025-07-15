В белоснежном наряде и черепаховых очках: фотографы запечатлели Наоми Кэмпбелл на Уимблдонском турнире

Наоми Кэмпбелл посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.
На трибунах супермодель сидела в белом наряде без рукавов. У нее была красивая прическа с мягкими локонами и макияж с глянцевым блеском на губах.
Свой аутфит Наоми дополнила стильными коричневыми очками в черепаховой оправе, бриллиантовыми серьгами и золотыми цепочками с подвесками на шее.
Напомним, Наоми Кэмпбелл на показе бренда Chanel в рамках Парижской недели высокой моды появилась в элегантном твидовом золотистом костюме с большими золотыми пуговицами.