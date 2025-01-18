В белоснежном наряде и лоферах: Камерон Диас позировала в фотосессии в Лондоне

52-летняя Камерон Диас вернулась в мир кино после перерыва. Актриса снялась в экшене "Снова в деле" для Netflix.
Презентовать этот фильм она прибыла с коллегами в Лондон, где 17 января позировала в фотосессии на крыше здания Cheval Three Quays из которого открывался роскошный вид на город.
Камерон выбрала для мероприятия наряд белого цвета и он включал однотонный лаконичный топ, блейзер и свободные брюки. Единственной темной вещью в этом луке были лоферы черного цвета.
Лук Камерон Диас дополнила золотыми украшениями от Tiffany & Co., макияжем, укладкой с локонами и красным маникюром.
Буквально несколько дней назад Камерон блистала на красной дорожке в Берлине, куда она приехала, чтобы презентовать эту картину.
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