В белоснежном наряде и лоферах: Камерон Диас позировала в фотосессии в Лондоне

52-летняя Камерон Диас вернулась в мир кино после перерыва. Актриса снялась в экшене "Снова в деле" для Netflix.

Презентовать этот фильм она прибыла с коллегами в Лондон, где 17 января позировала в фотосессии на крыше здания Cheval Three Quays из которого открывался роскошный вид на город.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Камерон выбрала для мероприятия наряд белого цвета и он включал однотонный лаконичный топ, блейзер и свободные брюки. Единственной темной вещью в этом луке были лоферы черного цвета.

Лук Камерон Диас дополнила золотыми украшениями от Tiffany & Co., макияжем, укладкой с локонами и красным маникюром.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Буквально несколько дней назад Камерон блистала на красной дорожке в Берлине, куда она приехала, чтобы презентовать эту картину.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

Читайте также: