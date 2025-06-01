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- Шоу-бизнес
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В белоснежном наряде и с красивой прической: Наталья Денисенко позанималась телесными практиками на террасе в Киеве
В столице прошла мотивационная встреча актрисы.
Наталья Денисенко провела свою вторую мотивационную встречу «Голос Женщины», которая прошла на террасе Olympic Terrace, откуда открывается живописная панорама на город.
Наталья и участники позанимались авторскими телесными практиками, медитациями, а также делали упражнения, вдохновленные актерским искусством и языковыми тренингами.
Денисенко поделилась своими техниками, помогающими ей самой восстанавливать внутренний баланс и энергию.
«Я давно мечтала об этом. Наконец почувствовала, что готова делиться тем, что действительно меняет жизнь. Эти знания и практики стали для меня спасением в сложные периоды, и я очень счастлива, что теперь могу передавать их другим женщинам», — сказала актриса.
На мероприятии Наталья предстала в белоснежном наряде, состоявшем из боди, широких штанов и халата. Она сделала нежный макияж с акцентом на глазах и красивую прическу с локонами.