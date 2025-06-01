В белоснежном наряде и с красивой прической: Наталья Денисенко позанималась телесными практиками на террасе в Киеве

Наталья Денисенко

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Наталья Денисенко провела свою вторую мотивационную встречу «Голос Женщины», которая прошла на террасе Olympic Terrace, откуда открывается живописная панорама на город.

Наталья Денисенко

Наталья и участники позанимались авторскими телесными практиками, медитациями, а также делали упражнения, вдохновленные актерским искусством и языковыми тренингами.

Наталья Денисенко

Денисенко поделилась своими техниками, помогающими ей самой восстанавливать внутренний баланс и энергию.

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«Я давно мечтала об этом. Наконец почувствовала, что готова делиться тем, что действительно меняет жизнь. Эти знания и практики стали для меня спасением в сложные периоды, и я очень счастлива, что теперь могу передавать их другим женщинам», — сказала актриса.

Наталья Денисенко

На мероприятии Наталья предстала в белоснежном наряде, состоявшем из боди, широких штанов и халата. Она сделала нежный макияж с акцентом на глазах и красивую прическу с локонами.