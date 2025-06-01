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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В белоснежном наряде и с красивой прической: Наталья Денисенко позанималась телесными практиками на террасе в Киеве

В столице прошла мотивационная встреча актрисы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко провела свою вторую мотивационную встречу «Голос Женщины», которая прошла на террасе Olympic Terrace, откуда открывается живописная панорама на город.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

Наталья и участники позанимались авторскими телесными практиками, медитациями, а также делали упражнения, вдохновленные актерским искусством и языковыми тренингами.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

Денисенко поделилась своими техниками, помогающими ей самой восстанавливать внутренний баланс и энергию.

«Я давно мечтала об этом. Наконец почувствовала, что готова делиться тем, что действительно меняет жизнь. Эти знания и практики стали для меня спасением в сложные периоды, и я очень счастлива, что теперь могу передавать их другим женщинам», — сказала актриса.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

На мероприятии Наталья предстала в белоснежном наряде, состоявшем из боди, широких штанов и халата. Она сделала нежный макияж с акцентом на глазах и красивую прическу с локонами.

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