В белоснежном наряде и широкополой шляпе: Николь Кидман в образе lady boss появилась на Уимблдоне

Николь Кидман / © Associated Press

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Николь Кидман посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. В королевской ложе она сидела рядом с бывшей главным редактором американского Vogue Анной Винтур, с которой мило беседовала и наблюдала за финальными матчами мужского турнира Уимблдона.

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Кидман появилась на мероприятии в элегантном и строгом одновременно ансамбле, в котором была похожа на lady boss. На ней был двухбортный белый жакет с контрастными черными пуговицами, классическая белая рубашка со структурированным воротником и белые брюки со стрелками.

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Аутфит Николь дополнила белой широкополой соломенной шляпой с белой лентой из грогена с черной каймой от бренда Brunello Cucinelli. У нее были идеально ровные волосы и макияж с нежно-розовой помадой. Уши актриса украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а на лицо надела черные солнцезащитные очки.

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Напомним, ранее Николь Кидман показала свои природные локоны во время отдыха.