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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном наряде и широкополой шляпе: Николь Кидман в образе lady boss появилась на Уимблдоне

58-летняя австралийская актриса, как всегда, выглядела красиво.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. В королевской ложе она сидела рядом с бывшей главным редактором американского Vogue Анной Винтур, с которой мило беседовала и наблюдала за финальными матчами мужского турнира Уимблдона.

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Кидман появилась на мероприятии в элегантном и строгом одновременно ансамбле, в котором была похожа на lady boss. На ней был двухбортный белый жакет с контрастными черными пуговицами, классическая белая рубашка со структурированным воротником и белые брюки со стрелками.

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Аутфит Николь дополнила белой широкополой соломенной шляпой с белой лентой из грогена с черной каймой от бренда Brunello Cucinelli. У нее были идеально ровные волосы и макияж с нежно-розовой помадой. Уши актриса украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а на лицо надела черные солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Николь Кидман показала свои природные локоны во время отдыха.

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Дата публикации
Количество просмотров
397
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