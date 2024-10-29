В белоснежном наряде и туфлях со стразами: Блейк Лайвли посетила фэшн-церемонию

Этот оттенок ей очень идет, а гламура Блейк добавила благодаря украшениям.
Блейк Лайвли умеет выглядеть стильно, когда дело доходит до красных дорожек и фотоколлов. На церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards она это в очередной раз довела.
Актриса выбрала белоснежный наряд от бренда Michael Kors, который включал удлиненный жакет и платье, которое напоминала трикотажную майку и текстурную юбку с драпировками. Жакет Блейк носила накинув на плечи, а юбку украшали складки и высокий разрез, который полностью открывал ногу.
Образ она дополнила гламурными туфлями от Christian Louboutin на каблуках и со стразами, а также украшениями от Lorraine Schwartz с большими камнями.
Особенно эффектно смотрелась прическа. Блейк уложила свои роскошные волосы на один бок легкими и объемными локонами, а на лице у нее был макияж в нюдовой гамме.
Что интересно, посетила это мероприятие она не с мужем Райаном Рейнольдсом, а с дизайнером и своим другом Майклом Корсом, который является автором ее наряда. Во время фотосессии они позировали вместе.
Также это мероприятие в компании дизайнера пришла актриса Кэти Холмс. Она вышла к фотографам с дизайнером Уэстом Гордоном - креативным директором Carolina Herrera.
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