В белоснежном наряде и туфлях со стразами: Блейк Лайвли посетила фэшн-церемонию

Этот оттенок ей очень идет, а гламура Блейк добавила благодаря украшениям.

Блейк Лайвли умеет выглядеть стильно, когда дело доходит до красных дорожек и фотоколлов. На церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards она это в очередной раз довела.

Актриса выбрала белоснежный наряд от бренда Michael Kors, который включал удлиненный жакет и платье, которое напоминала трикотажную майку и текстурную юбку с драпировками. Жакет Блейк носила накинув на плечи, а юбку украшали складки и высокий разрез, который полностью открывал ногу.

Образ она дополнила гламурными туфлями от Christian Louboutin на каблуках и со стразами, а также украшениями от Lorraine Schwartz с большими камнями.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Особенно эффектно смотрелась прическа. Блейк уложила свои роскошные волосы на один бок легкими и объемными локонами, а на лице у нее был макияж в нюдовой гамме.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Что интересно, посетила это мероприятие она не с мужем Райаном Рейнольдсом, а с дизайнером и своим другом Майклом Корсом, который является автором ее наряда. Во время фотосессии они позировали вместе.

Блейк Лайвли и Майкл Корс / Фото: Associated Press

Также это мероприятие в компании дизайнера пришла актриса Кэти Холмс. Она вышла к фотографам с дизайнером Уэстом Гордоном - креативным директором Carolina Herrera.

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