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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном наряде с открытыми плечами: Марта Адамчук посетила закрытый ивент в столице

Украинская певица в нежном образе сияла на премьере смелой песни Анны Тринчер.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Марта Адамчук

Марта Адамчук

Марта Адамчук посетила закрытую презентацию новой композиции "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.

Артистка появилась на ивенте в нежном образе. Она позировала перед фотографом в белоснежном наряде, который состоял из юбки макси свободного силуэта и топа с открытой линией плеч.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Лук Марта дополнила блестящими босоножками и кожаной сумочкой.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Певица собрала волосы в гладкий пучок, сделала натуральный макияж и нюдовый маникюр. Свой лук Адамчук завершила золотыми серьгами.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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