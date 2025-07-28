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- Шоу-бизнес
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В белоснежном наряде с открытыми плечами: Марта Адамчук посетила закрытый ивент в столице
Украинская певица в нежном образе сияла на премьере смелой песни Анны Тринчер.
Марта Адамчук посетила закрытую презентацию новой композиции "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.
Артистка появилась на ивенте в нежном образе. Она позировала перед фотографом в белоснежном наряде, который состоял из юбки макси свободного силуэта и топа с открытой линией плеч.
Лук Марта дополнила блестящими босоножками и кожаной сумочкой.
Певица собрала волосы в гладкий пучок, сделала натуральный макияж и нюдовый маникюр. Свой лук Адамчук завершила золотыми серьгами.