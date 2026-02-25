ТСН в социальных сетях

В белоснежном наряде с рюшами: Наталка Денисенко с возлюбленным появилась на премьере фильма "Мавка"

Актриса появилась на мероприятии в наряде своего любимого цвета.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Наталка Денисенко посетила национальную премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф", которая состоялась во дворце "Украина". На мероприятие она пришла вместе со своим возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским.

Для своего появления актриса выбрала белоснежный наряд, который состоял из платья-комбинации на тонких бретельках и платья-балахона длины макси с рюшами и воротником-стойкой.

Юрий Савранский и Наталка Денисенко

Аутфит Наташа дополнила остроносыми туфлями на шпильках и жемчужной сумкой с золотой ручкой. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала нежный макияж, французский маникюр и завершила лук кольцами.

Юрий был одет в темно-серый костюм и черную рубашку, которые скомбинировал с черными туфлями.

