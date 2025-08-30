В белоснежном наряде в стиле "тихая роскошь": Тильда Суинтон надела Chanel на мероприятие

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон посетила фотоколл Венецианского кинофестиваля, который был посвящен фильму «Ломаный английский». Актриса пришла на мероприятие в лаконичном наряде в стиле «тихая роскошь».

Тильда Суинтон / © Associated Press

Она носила наряд от Chanel из круизной коллекции. Лук включал свободную блузку с короткими рукавами, воротом и гламурными пуговицами, а также брюки-палаццо. Также Суинтон сделала темные акценты — обула черные лоферы, очки и кольцо.

Тильда Суинтон / © Associated Press

Ранее она также посетила открытие кинофестиваля и вышла на красную дорожку. В тот день Тильда тоже выбрала черно-белый наряд — она носила платье от Chanel с рукавами-колокольчиками.

Тильда Суинтон / © Associated Press

