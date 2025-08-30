ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном наряде в стиле "тихая роскошь": Тильда Суинтон надела Chanel на мероприятие

Лаконичный образ она выбрала от любимого бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон посетила фотоколл Венецианского кинофестиваля, который был посвящен фильму «Ломаный английский». Актриса пришла на мероприятие в лаконичном наряде в стиле «тихая роскошь».

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Она носила наряд от Chanel из круизной коллекции. Лук включал свободную блузку с короткими рукавами, воротом и гламурными пуговицами, а также брюки-палаццо. Также Суинтон сделала темные акценты — обула черные лоферы, очки и кольцо.

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Ранее она также посетила открытие кинофестиваля и вышла на красную дорожку. В тот день Тильда тоже выбрала черно-белый наряд — она носила платье от Chanel с рукавами-колокольчиками.

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie