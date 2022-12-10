В белоснежном платье и золотых украшениях: Кейт Хадсон пришла вышла в свет с 18-летним сыном

Звезда оставила двух младших детей дома, а сама пришла на мероприятие с сыном от первого брака.

Актриса Кейт Хадсон выглядела сногсшибательно и очень элегантно, когда ее сфотографировали папарацци по пути на гала-концерт Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

43-летняя звезда была одета в белое приталенное платье с глубоким V-образным декольте и ромбообразным вырезом на животе. Украшением наряда стали металлические брошки в виде двух золотистых цветов спереди на платье.

Дополнила актриса образ серьгами с бриллиантами, золотистыми босоножками на высокой платформе, а также крупным золотым кольцом в виде цветка. В руке Кейт держала очень оригинальный серебристый клатч с золотистой застежкой. Продуман до мелочей был ее макияж в золотисто-коричневой гамме, и прическа с зачесанными назад волосами.

Кейт Хадсон и Райдер Робинсон / Фото: Getty Images

Однако главным в этом выходе было то, что компанию актрисе на мероприятии составил ее старший сын - 18-летний Райдер Робинсон. Парень родился в браке Кейт и рок-музыканта Криса Робинсона, который продлился с 2000 по 2007 год. Для мероприятия он надел синий костюм и белую рубашку.

Кейт Хадсон и Райдер Робинсон / Фото: Getty Images

Также у нее есть еще двое детей - сын Бингем Хоун Беллами, отцом которого является фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, а также дочь Рани Роуз Хадсон Фудзикава, отцом которой является бойфренд Кейт - основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

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