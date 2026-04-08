В белоснежном платье-кейпе: Сидни Суини подчеркнула фигуру оригинальным нарядом на премьере "Эйфории"

Сидни Суини / © Associated Press

Многие поклонники «Эйфории» считали, что сериал обречен никогда не иметь завершения, но шоу не только сняли, но и задействовали в нем новых актеров.

На первую презентацию пришла одна из главных звезд сериала — 28-летняя актриса Сидни Суини. Девушка привлекла внимание своим оригинальным белоснежным платьем от бренда Pierre Cardin из коллекции 2007 года.

Платье подчеркивало фигуру Сидни, ведь имело корсет, который стянул талию, а короткая юбка — продемонстрировала ноги. На талии платье украшала гламурная пряжка с бантиком, а вот на плечах была ориганальная драпировка-кейп, которая напоминала плащ.

С пряжкой сочетались гламурные туфли актрисы со стразами, а также украшения с бриллиантами лаконичного дизайна.

Макияж Сидни и прическа были нежными и изысканными без ярких акцентов и экспериментов — только классический голливудский гламур.

28-летняя Суини играет в сериале девушку по имени Кэсси Ховард. События нового сезона происходят через пять лет в будущем, где она воссоединяется со своим парнем Нэйтом Джейкобсом (Джейкоб Элорди) после их разрыва во втором сезоне — и они готовятся пожениться. В трейлере сериала зрителям намекнули на свадьбу, когда показали Сидни в белом платье, а также на то, что девушка зарабатывает как модель OnlyFans.