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В белоснежном платье на бретельках: супермодель Алина Байкова показала новый наряд

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
1 мин
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В белоснежном платье на бретельках: супермодель Алина Байкова показала новый наряд

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Девушка активно поддерживает украинские бренды.

Украинская супермодель Алина Байкова отправилась в отпуск и проводит сейчас время в Италии. На странице в Instagram она делится снимками с поклонниками, показывая некоторые моменты своей жизни и красивые образы.

На одном из последних кадров, которые девушка опубликовала в соцсети, она позирует на летней террасе ресторана в Риме и пьет коктейль.

На Алине в тот вечер было белоснежное платье от украинского бренда the body wear. Наряд был однотонным, с V-образным декольте и тонкими бретельками. Модель дополнила его сумкой с узлом от бренда Bottega Veneta, бриллиантовыми серьгами-пусетами и высокий прической в виде косы. Макияж у нее был очень натуральный и практически незаметный.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Стоимомть платья как у Алины составляет 250 евро.

Платье, как у Алины Байковой / ©
Платье, как у Алины Байковой

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Дата публикации
Просмотры
852
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