В белоснежном платье на бретельках: супермодель Алина Байкова показала новый наряд

Девушка активно поддерживает украинские бренды.
Украинская супермодель Алина Байкова отправилась в отпуск и проводит сейчас время в Италии. На странице в Instagram она делится снимками с поклонниками, показывая некоторые моменты своей жизни и красивые образы.
На одном из последних кадров, которые девушка опубликовала в соцсети, она позирует на летней террасе ресторана в Риме и пьет коктейль.
На Алине в тот вечер было белоснежное платье от украинского бренда the body wear. Наряд был однотонным, с V-образным декольте и тонкими бретельками. Модель дополнила его сумкой с узлом от бренда Bottega Veneta, бриллиантовыми серьгами-пусетами и высокий прической в виде косы. Макияж у нее был очень натуральный и практически незаметный.
Стоимомть платья как у Алины составляет 250 евро.
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