В белоснежном платье с бахромой из перьев: Мишель Йео на красной дорожке "Оскара" в Dior

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения кинопремии "Оскар" и заветные золотые статуэтки за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер, а за "Лучшую женскую роль" - Мишель Йео. Она стала первой актрисой азиатского происхождения, номинированной в этой категории.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

На красной дорожке церемонии Мишель появилась в белоснежном кутюрном платье от Christian Dior с длинным шлейфом и сетчатой вставкой на груди.

Наряд был полностью расшит мелкими белыми перьями, которые создавали эффект бахромы.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами-люстрами, огромным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, а также украшением в волосах.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Также она сделала перламутровый маникюр и дополнила образ роскошными часами на запястье.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Награду Мишель получила за главную роль в фантастическом боевике "Все везде и сразу", который также стал лучшим фильмом года. Фильм был номинирован на премию "Оскар" в 11-ти категориях и в результате получил 7 наград.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

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