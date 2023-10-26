В белоснежном платье с декольте и перьями: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосессии

Екатерина Бужинская снялась в новой нежной фотосессии. В объективе фотокамеры певица предстала в образе ангела.

Екатерина Бужинская/Фото Anna Dombrovskaya

На ней было белое платье на тонких бретельках, с пикантным декольте и шлейфом от украинского бренда Semenenko. С одной стороны наряд был украшен белыми перьями.

Екатерина Бужинская/Фото Anna Dombrovskaya

Аутфит Бужинская дополнила красивой прической с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде. В ее ушах были круглые серьги с камнями и жемчугом, а на руке – браслет и кольцо. Белый маникюр завершил лук звезды.

Екатерина Бужинская/Фото Anna Dombrovskaya

В подписи к снимкам Екатерина оставила строчки из своей песни "Сила кохання":

"Я Янголом білим до тебе полину.../Я серце твоє від кулі закрию!../Усі твої рани цілунком загою!../Я Янголом білим буду з тобою!.."

Екатерина Бужинская/Фото Anna Dombrovskaya

Напомним, Екатерина Бужинская в патриотическом луке прогулялась по Лондону.

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