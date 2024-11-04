В белоснежном платье с длинной накидкой: бразильская топ-модель Анджелина Кендалл посетила гала-вечер

Модели Анджелине Кендалл еще нет и 20 лет, а она уже стремительно ворвалась на мировую модную сцену. Анджелине уже успеля приняла участие в шоу таких брендов как: Louis Vuitton, Versace, Fendi, Burberry, Jacquemus, Tom Ford и Courrèges.

Также она украшала обложки таких уважаемых изданий, как Vogue Italia, Holiday Magazine, Harper's Bazaar France и многих других. Кроме того, модель неоднократно принимала участие в показах Chanel, во время которых ей выпадала честь закрывать шоу в свадебном платье.

В этом году модель впервые появилась на мероприятии 2024 LACMA Art+Film Gala, которое прошло в Лос-Анджелесе. Модель надела на это мероприятия длинное белоснежное платье с халтером и легкой накидкой с очень длинным шлейфом. Также накидку украшали белые объемные перья.

Анджелина Кендалл / Фото: Associated Press

Ее образ также дополнили белые босоножки на каблуках, клатч, мокрая прическа и очень яркий макияж.

Анджелина Кендалл / Фото: Associated Press

Мероприятие посетили и многие другие звезды, включая Ким Кардашьян, которая привлекла больше всего внимания прессы не только благодаря своему платью с декольте, но и благодаря одному уникальному украшению - аметистовому крест, который много лет тому назад носила принцесса Диана.

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