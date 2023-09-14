В белоснежном платье с драпировкой: Сальмы Хайек появилась на кинофестивале в Торонто

У актрисы Сальмы Хайек насыщенная неделя, ведь несколько дней тому назад она в вечернем луке сияла на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, которое проводилось при поддержке компании ее мужа - миллиардера Франсуа-Анри Пино. А уже 13 сентября она прилетела в Канаду, где появилась на встрече Meet and Greet, которая проводилась во время Международного кинофестиваля в Торонто.

Также на этом мероприятии она поддержала фильм "Вкус Рождества" (El Sabor de la Navidad).

Для своего появления на кинофестивале Сальма выбрала белоснежное обтягивающее платье со шлейфом. Наряд отлично подчеркивал стройную фигуру звезды. Единственным украшением платья была драпировка на талии. Наряд Сальма дополнила ярким макияжем с красной помадой, несколькими украшениями и лаконичной прической с ровными волосами.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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