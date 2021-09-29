В белоснежном платье с акцентом на декольте: Леа Сейду на премьере Джеймса Бонда

В белоснежном платье с акцентом на декольте: Леа Сейду на премьере Джеймса Бонда

Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая в новом фильме про Джеймса Бонда, посетила премьерный показ в Лондоне.

Мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоялась вчера вечером в лондонском Королевском Альберт-Холле. Посмотреть кино приехали и члены британской королевской семьи – принц Чарльз, герцогиня Корнуольская, принц Уильям и герцогиня Кембриджская.

Леа Сейду / Associated Press

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36-летняя актриса Леа Сейду вышла на дорожку в платье Louis Vuitton. Это был белый наряд с откровенным декольте, верх которого был расшит камнями, также камни были на поясе, который подчеркивал идеальную талию актрисы. У платья был длинный шлейф и кейп-накидка, также образ Леа дополнила серьгами-клипсами с камнями от Chopard и массивным кольцом на пальце.

Волосы актрисы были уложены и зачесаны по боковому пробору. А на лице был макияж с акцентом на алые губы.

Леа Сейду / Associated Press

Также показ посетила бывшая девушка и актрисы сыгравшая в фильме Ана де Армас. Премьера новой части бондианы стала долгожданной для публики, ее переносили три раза. Кроме того, фильм "Не время умирать" стал самой дорогой частью франшизы с бюджетом в 250 миллионов долларов.

Леа Сейду / Associated Press

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Звезды на премьере Джеймса Бонда "Не время умирать" (15 фото)

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