В белоснежном платье с разрезом: супермодель Адриана Лима впервые вышла на подиум после родов

Бразильская модель и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Адриана Лима осенью этого года стала мамой в третий раз и родила долгожданного сына, которого назвала Циан - в честь сине-зеленого цвета его глаз. Для супермодели и ее бойфренда Андре Леммерса это первый общий ребенок. Также у Лимы есть две взрослые дочери – Валентина и Сиенна – от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

На днях одна из самых высокооплачиваемых и известных моделей мира, после перерыва в работе из-за беременности, опять появилась на подиуме. 41-летняя Адриана приняла участие в показе Qatar Fashion United by CR Runway, прошедшем в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.

На подиум звезда вышла в белоснежном образе, состоящем из длинного платья с разрезом и накидки. Волосы модели были собраны, а завершали лук туфли-лодочки.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Поклонников звезды очень порадовало ее появление на подиуме, но также и то, что многодетная мать не побоялась выйти в эффектном платье, даже несмотря на то, что ее фигура изменилась после родов. Выглядела модель отлично и точно подала хороший пример.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Также напомним, что на протяжении всей беременности Адриана гордо выходила на красные дорожки в нарядах демонстрирующих ее беременность, а также очень активно снималась для глянцев.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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