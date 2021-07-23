В белоснежном платье, шляпе и аксессуаре с камнями: роскошный образ Кати Осадчей на "Вечере премьер"

В белоснежном платье, шляпе и аксессуаре с камнями: роскошный образ Кати Осадчей на "Вечере премьер"

Телеведущая провела концерт, на котором украинские звезды представили премьеры своих песен.

Вчера, 22 июля, в Viewpoint Parkovy состоялся грандиозный концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition". Перед шоу Осадчая взяла интервью у селебрити, которые покажут в новом выпуске "Светской жизни".

Катя Осадчая и Артем Пивоваров / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая, Джамала и Tayanna / Алина Онопа, ТСН.ua

Осадчая поговорила с Джамалой, Tayanna, солисткой Go_A Екатериной Павленко, Артемом Пивоваровым, Ириной Федишин, Дзидзьо, The Hardkiss и другими.

Екатерина Павленко и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Дресс-кодом ивента был белый цвет. Поэтому хозяйка вечера — Катя Осадчая — появилась в белоснежном атласном платье макси со шлейфом, в котором не было заметно ее беременный живот.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Плечи, спину и зону декольте украшал аксессуар с камнями, который добавлял образа ведущей роскошности.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд она дополнила белыми туфлями и стильной белой шляпой. Волосы звезде собрали в хвост сбоку и накрутили. В ушах у нее были лаконичны серьги. Нежный макияж с акцентом на глазах завершил красивый аутфит Кати.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

На сцене с декорациями и красивым освещением Осадчая выглядела потрясающе.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и Дзидзьо / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая, Тина Кароль и Александра Зарицкая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Телеверсию концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" покажут на канале "1+1" ко Дню независимости.

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Катя Осадчая на "Вечере премьер" (24 фото)

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