В белоснежной рубашке: Мэй Маск примерила наряд от украинского бренда

Образ знаменитости получился расслабленным и стильным.
Одной из знаменитостей, которые активно поддерживают Украину, является 74-летняя Мэй Маск - бизнесвумен, модель и мать Илона Маска. У женщины невероятная коллекция нарядов от украинских дизайнеров, и она часто их надевает на фотосессии и различные мероприятия.
На одном из снимков, которыми Маск поделилась с поклонниками в Instagram, она позировала в белоснежной удлиненной рубашке от украинского бренда Shirt Stories. Также на Мэй были джинсы с дырками на коленях и зеленые босоножки. Образ она дополнила красной помадой, легким макияжем глаз и укладкой.
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