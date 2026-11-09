В белоснежных нарядах и с романтической прической: Наталья Денисенко представила откровенный моноспектакль

Наталья Денисенко

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Наталья Денисенко представила свой новый моноспектакль «О чем молчит женщина?», премьера которого собрала полный зал зрителей.

Для выступления артистка выбрала нежные и женственные образы в своем любимом белом цвете, которые гармонично дополняли атмосферу постановки.

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Наталья Денисенко

На сцене Наталья появилась в роскошном белом платье длины миди с пышной многослойной юбкой, объемными полупрозрачными рукавами и воланами. Образ актриса дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуках. У Денисенко была романтическая прическа с локонами и нежный макияж.

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Наталья Денисенко

Во время спектакля актриса также появилась в белом мини-платье-рубашке с объемными рукавами и декоративными пуговицами, а в одном из эпизодов — в длинном белом плаще-накидке свободного кроя с капюшоном, украшенным жемчугом, пайетками, бисером и цветочными аппликациями.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко и Юрий Савранский

Все эти перевоплощения стали частью сценической истории, которую Наталка рассказывала зрителям с помощью поэзии, музыки, пластики и видеопроекций.

Наталья Денисенко

В основу моноспектакля легла поэзия современных украинских авторов. За привычным женским «у меня все хорошо» Денисенко затронула важные темы, о которых часто умалчивают: материнство, детство, подростковые страхи, опыт войны, насилие, боль утрат, любовь и желание быть услышанной.

Наталья Денисенко

Спектакль предназначен не только для женской аудитории, но и для мужчин, стремящихся лучше понять внутренний мир своих партнерш, матерей и дочерей.

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Поздравить актрису с премьерой и поддержать ее пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Анна Саливанчук, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

Наталья Денисенко и Алексей Комаровский

Анна Саливанчук

Саша Норова

Александр и Инна Педан

Рамина Эсхакзай

Неля Шовкопляс

Диана Глостер

Егор Андрюшин

После премьеры Наталья поделилась своими эмоциями и поблагодарила зрителей за поддержку.

«Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно теплый, душевный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль — возможность поговорить о том, о чем мы часто умалчиваем: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашёл в этой истории что-то свое», — рассказала Денисенко.

Наталья Денисенко

Спектакль также преследует благотворительную цель. Наталка присоединилась к инициативе «Будь громкой» от общественной организации «Землячки». Цель сбора средств — обеспечить 500 украинских защитниц зимней военной формой, сшитой с учетом особенностей женской анатомии.

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Наталья Денисенко

Уже 11 ноября Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины. Выступления запланированы в Житомире (11 ноября), Ровно (12 ноября), Ужгороде (13 ноября), Львове (14 ноября), Виннице (15 ноября), Хмельницком (16 ноября), Кропивницком (19 ноября), Чернигове (21 ноября) и Днепре (26 ноября).

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