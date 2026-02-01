- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 1 мин
В белоснежных платьях от украинского бренда: рассматриваем роскошные образы Винус и Серены Уильямс со свадьбы
Для своей свадьбы легенда тенниса Винус Уильямс выбрала наряд от украинского бренда.
Американская теннисистка Винус Уильямс еще в сентябре прошлого года вышла замуж за итальянского актера и манекенщика Андреа Прети. Свадьбу они отыграли на итальянском острове Иския. После этого пара решила устроить еще одну свадьбу в Палм-Бич, чтобы собрать на ней еще больше своих друзей и близких.
На этом празднике Винус предстала в изысканном свадебном платье лаконичного силуэта от украинского бренда WONÁ Concept, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру.
Наряд имел американскую пройму, галтер и глубокий V-образный вырез.
На одном из фото Уильямс дополнила свой аутфит белым жакетом, расшитым жемчугом.
Подружки невесты, среди которых была и сестра Винус - Серена Уильямс, также были одеты в белоснежные платья от WONÁ Concept.
Серена выбрала облегающее платье-бюстье с драпировкой, которое дополнила снимающимися ажурными рукавами.