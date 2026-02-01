В белоснежных платьях от украинского бренда: рассматриваем роскошные образы Винус и Серены Уильямс со свадьбы

Серена и Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс еще в сентябре прошлого года вышла замуж за итальянского актера и манекенщика Андреа Прети. Свадьбу они отыграли на итальянском острове Иския. После этого пара решила устроить еще одну свадьбу в Палм-Бич, чтобы собрать на ней еще больше своих друзей и близких.

На этом празднике Винус предстала в изысканном свадебном платье лаконичного силуэта от украинского бренда WONÁ Concept, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру.

Наряд имел американскую пройму, галтер и глубокий V-образный вырез.

На одном из фото Уильямс дополнила свой аутфит белым жакетом, расшитым жемчугом.

Подружки невесты, среди которых была и сестра Винус - Серена Уильямс, также были одеты в белоснежные платья от WONÁ Concept.

Серена выбрала облегающее платье-бюстье с драпировкой, которое дополнила снимающимися ажурными рукавами.